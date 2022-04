J'ai rêvé d'une forêt qui prenait vie

En 2020, j'étais assis sur une plage de mon pays natal, la Bulgarie, pendant mes vacances, et je lisais un livre très orienté vers l'action de Christiana Figueres – l'une des architectes de l'accord de Paris sur le climat – et de Tom Rivett-Carnac. Je me suis dit: «Que puis-je faire? Que puis-je faire?» Et puis je me suis dit: «Arrête de réfléchir et fais quelque chose!».

Pendant deux ans, j'ai réfléchi. Devais-je faire un doctorat? Écrire un roman sur la crise climatique? Un livre pour enfants? Mais qui a besoin d'un autre roman ou d'un autre étudiant en doctorat sur la Terre des serres? J'étais très déchirée quant à l'endroit où je devais mettre mon énergie et finalement, sur cette plage, je me suis dit «Ok, commençons petit. Achetons un bout de terrain et plantons des arbres.» Même si c'est loin d'être une solution idéale – les forêts sont sujettes aux incendies, les arbres mettent du temps à pousser et stockent du CO2. Ce que nous devons vraiment faire, c'est cesser de générer des émissions. Cependant, la plantation d'arbres est une technologie simple, efficace et avérée pour la séquestration du CO2, si elle est effectuée correctement.

Mais comment? Où? Comment organiser la plantation et veiller à ce qu'elle soit effectuée de manière professionnelle? Autant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. J'ai partagé l'idée avec ma famille et au début ils ont ri. Puis ils ont compris que j'étais sérieuse.