Je brise les mythes sur le handicap

Au bout d’un moment, j’ai fini par comprendre que la vie continue, que les jours passent et que si l'on choisit de rester dans un état d’angoisse et de négativité, les jours continueront de passer mais on ne progressera pas.

C’est ce qui a été le déclencheur et m’a poussé à changer d’état d’esprit et à entamer ma rééducation. J’ai compris que la première chose que je devais faire, c’était apprendre à manœuvrer un fauteuil roulant pour recouvrer mon indépendance.

Cela a entraîné une réaction en chaîne. Le fait de travailler sur ma rééducation m’a permis de terminer mes études. Finir ma scolarité m’a conduit à un moment de ma vie où je pouvais dire: «Alors, comment puis-je me réinsérer dans le métier que j’aime, c’est-à-dire fermier?»

A l’hôpital, pendant cette première étape, je me rappelle avoir songé à construire une serre pour produire des semis. Cela m’a rassuré et j’ai pensé: «D’accord, je vais me concentrer là-dessus. Je vais produire des semis. C’est un travail que je suis capable de faire. Je vais le faire.» Cette idée est restée en plan jusqu’en 2019, lorsqu'un homme qui travaillait avec mon père — Oscar Mejías de Avanza — m’a contacté, voulant m’aider. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à développer FarmHability.