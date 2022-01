Je défends les droits des travailleurs migrants

La plupart des travailleurs et travailleuses du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Inde et d’autres pays ne parlent ni ne lisent pas l’arabe ni l’anglais. Quand les instructions, les messages et les documents financiers sont préparés dans ces langues, cela peut poser problème aux travailleurs. Le fait de maîtriser plusieurs langues et de savoir bien communiquer m’a permis de représenter et aider nombre d'entre eux/elles.

Je suis fière de pouvoir les aider à surmonter ces barrières linguistiques.

J’ai aussi participé à différents programmes de formation proposés par Better Work en Jordanie, en matière de harcèlement sexuel au travail, de communication efficace, d’hygiène personnelle, de négociation collective, de conditions de travail et de législation du travail. Ces formations m’ont permis de devenir une meilleure avocate des travailleuses et des travailleurs migrants.