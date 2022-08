Je me bats contre le travail domestique abusif

À la fin de mon contrat au Liban, j'ai décidé de rentrer à Madagascar. Mon expérience au Liban m'a beaucoup appris sur les droits et les protections des travailleurs domestiques, en particulier des travailleurs migrants.

Avec ces connaissances et avec d'autres travailleurs domestiques de retour, nous avons décidé de créer le Syndicat national des travailleurs domestiques de Madagascar (SENAMAMA). Le syndicat a été officiellement fondé en septembre 2019, et j'ai assuré la présidence par intérim avant d'être officiellement élue à ce poste lors du premier congrès national en juillet 2021.

À l'origine, nous étions huit membres actifs, principalement d'anciens travailleurs migrants de retour du Liban, mais nous avons réussi à mobiliser d'autres membres grâce au bouche-à-oreille et à des annonces à la radio. Plus tard, suite à différentes activités de sensibilisation et à l'aide de l'IFDW et de l'OIT, de nombreux membres ont rejoint notre organisation et nous comptons aujourd'hui près de 2000 membres.

Notre principal objectif est de protéger les travailleurs domestiques, de prévenir et de traiter les abus, le non-paiement des salaires, les déductions salariales illégales et le manque de protection sociale. De nombreux travailleurs domestiques malgaches sont encore victimes de violences et d'abus, de harcèlement sexuel et moral, voire de viols. De plus, ils ont une rémunération très faible, qui varie généralement de 40 000 à 100 000 ariary (10 à 25 USD) par mois.