Je ne suis pas fou, je suis enseignant dans une école maternelle

Depuis que j’ai décidé de suivre une formation pour devenir enseignant en école maternelle, on m’a dit énormément de choses désagréables à entendre.

Mes formateurs m’ont bien accueilli pendant mes études et m’ont guidé dans cette voie. Au travail, mes collègues femmes m’ont également accueilli à bras ouverts.

Mais la société ne facilite pas les choses. Certains me considèrent comme une personne bizarre. Ils m’ont si souvent regardé de haut.

Quand j’ai fait mon stage, je devais porter une blouse à carreaux. Lorsque je circulais, que je me promenais dans la rue ou que j’allais à l’école maternelle, les gens me regardaient et se disaient: «Qu’est-ce que c’est que ce fou qui porte une blouse alors que c’est un homme?».

Dans notre société, il est très rare de voir un homme porter le genre de blouses que nous revêtons en classe. C’est considéré comme étant réservé aux femmes.

J’ai dû subir des regards intimidants et on m’a dit des choses comme: “c’est pour les femmes, c’est pour les lopettes”, que les enseignants en école maternelle ne font que découper du papier, que c’est à cela qu’ils servent. D’abord, cela m’a blessé et choqué. C’est difficile à encaisser pour un être humain. Mais aujourd’hui, je réponds “merci” quand j’entends ces commentaires.