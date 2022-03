Je veux être un exemple pour la jeunesse gambienne

Ma mère n’a pas eu les moyens de m’envoyer à l’université, mais j’ai de l’ambition, beaucoup d’ambition et c’est pourquoi je suis devenue l’une des premières femmes en Gambie à posséder une entreprise de travaux publics.

A l’école, j’étais bonne en anglais et en maths et je voulais aller à l’université. Mais ma maman était mère-célibataire. Petite commerçante, elle a été contrainte de s’occuper de moi et de ma sœur cadette en se levant à trois heures du matin pour préparer des beignets au poisson qu’elle allait vendre à 1 dalasi pièce. Nous avions tout juste de quoi couvrir nos besoins quotidiens.

Mais à présent, j’ai 22 ans et je construis des routes en compagnie d’une équipe de 125 jeunes.