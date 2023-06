J’étais un enfant travailleur, maintenant je travaille pour que cela n’arrive plus

Mon frère et moi avons commencé à travailler pendant les récoltes de tabac lorsque j’avais sept ans et lui huit ans. Il n’y avait pas vraiment d’alternative. Mon père travaillait dans le tabac et ses revenus ne suffisaient pas à couvrir les frais des fournitures scolaires et des vêtements pour aller à l’école. C’était la seule façon de joindre les deux bouts.

On travaillait pendant les mois d’été, c’est-à-dire décembre, janvier, février et mars. On travaillait dans les champs, on chargeait et déchargeait les séchoirs et on donnait un coup de main là où on avait besoin de nous. On voyait d’autres enfants jouer alors que nous, nous devions continuer à travailler.