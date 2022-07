La guerre au Sri Lanka a tout emporté, mais j'ai pris un nouveau départ

Ma famille était pauvre et brisée après la guerre civile au Sri Lanka, mais je ne pouvais rien y faire. Alors quand j'ai eu l'occasion d'améliorer nos vies, je n'ai pas hésité.

J'ai grandi dans la pauvreté. Quand j'étais bébé, nous vivions à Colombo. Mon père faisait vivre la famille grâce à un travail journalier. Il est mort subitement dans un accident. Je n'avais qu'un an à l'époque.

Notre mère nous a élevés avec difficulté. Elle devait s'occuper de cinq enfants, quatre filles et un fils. Je me suis mariée à l'âge de quinze ans. Après mon mariage, nous vivions toujours dans la pauvreté, mais notre vie s'est peu à peu améliorée; nous avons acheté un terrain à Kepapilavu Mullaitivu, dans la province du Nord du Sri Lanka, et construit une maison.

C'est à cette époque que la guerre a commencé. Nous avons été contraints de déménager en 2009. Nous sommes passés d'un endroit à l'autre, et à Mullivaikkal, nous avons été relogés dans une zone contrôlée par l'armée. Ils nous ont emmenés dans le camp de réfugiés de Cheddikulam. La vie dans le camp de réfugiés était difficile car il y avait une pénurie de nourriture et d'eau. Nous avons beaucoup galéré avec les enfants pendant près de sept à huit ans.