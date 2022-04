Le périlleux travail des enfants dans les mines de jade du Myanmar

Mes parents vivent ailleurs. Mon père aussi est à la recherche de pierres de jade. Ma mère reste à la maison pour faire la cuisine et le ménage. J’ai six frères et sœurs. Le plus jeune de mes frères va à l’école. Je ne veux pas qu’il arrête. Je veux qu’il devienne quelqu’un qui a étudié.

Je fais des économies. Quand je serai grand, je veux avoir une maison et prendre soin de mes parents.