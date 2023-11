Le travail me permet d’être indépendant

Le travail me rend meilleur. Comme vous le diront mes collègues, je suis responsable et je travaille dur. Le fait de travailler me rend plus indépendant.

Le travail est un don de Dieu. Il faut travailler pour prendre soin de sa famille. Même lorsque leur salaire est faible, les gens devraient être fiers de travailler et de gagner honnêtement de l’argent.