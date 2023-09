J’aime servir les autres. Je pense qu’il existe un Dieu qui veille sur tout. Même si je ne reçois rien ici sur Terre, je sais que Dieu me le rendra et il fera de même avec mes trois enfants.

Je voulais faire quelque chose pour les autres immigrés vénézuéliens comme moi. J’ai rejoint un groupe WhatsApp pour la communauté vénézuélienne et j’ai découvert une organisation non gouvernementale appelée Funcolven (Fondation pour la Colombie et le Venezuela unis). Elle vient en aide à la communauté immigrée du Venezuela. J’ai postulé comme bénévole et j’y suis toujours.

Par le biais de Funcolven, j’ai suivi diverses formations, dont l’une financée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) appelée «Migrant Bird School for Social Protection». L’expérience m’a comblée: j’ai appris tellement de choses que j’ignorais encore. J’ai découvert la campagne «Les droits migrent aussi». On m’a enseigné mes droits en tant que travailleuse migrante, y compris mon droit à la protection sociale, notamment à la retraite et aux soins de santé. On nous a donné une boîte à outils comprenant des brochures. Je suis devenue porte-parole dans les écoles.

Quand je suis rentrée à la maison, la première chose que j’ai faite a été de parler à mon mari des différents risques qu’il courait avec son nouveau travail de chauffeur routier. Je l’ai informé de ses droits et de ce que son employeur devait couvrir dans son contrat. Il n’en avait aucune idée et souhaitait en savoir plus. Je lui ai expliqué que s’il avait un accident lors d’un voyage, son employeur devait couvrir ses frais médicaux. Je suis maintenant la personne de référence pour lui et ses collègues. S’il se passe quelque chose, ils viennent me demander conseil.