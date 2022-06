Les travailleuses domestiques ont aussi besoin de protection sociale

Au Myanmar, nous sommes appelés Gurkha. Je suis d'origine népalaise et je peux donc parler hindi. Cela m'a permis de trouver du travail comme nounou et gouvernante dans une famille indienne à Bangkok. Ils parlaient anglais, hindi et thaï. Ils étaient comme mes professeurs. J'y ai appris le thaï et l'anglais. Je leur en suis très reconnaissante.

Mais il y avait des obstacles et des problèmes. Le premier problème auquel j'ai été confrontée est qu'il n'y avait pas de jours de congé. Je n'y avais pas pensé lorsque j'ai demandé à travailler là-bas. Je savais que ce travail me rapporterait 1 800 bahts par mois (52 USD). À part cela, je ne savais rien.

J'avais l'habitude de me lever tôt tous les matins pour travailler. Je travaillais sans cesse. Un mois passa, puis deux, puis trois. Il n'était pas question d'un seul jour de congé. Le premier mois, j'étais heureuse. Le deuxième mois, j'étais fatiguée. Le troisième, j'étais épuisée.

J'avais beaucoup de famille à Bangkok. Eux, ils avaient des jours de congé. Certains venaient me rendre visite une fois par mois et m'apportaient des snacks du Myanmar. Quand ils partaient, j'étais très triste. Pourquoi pouvaient-ils me rendre visite, mais pas moi? En y repensant maintenant, j'en ai la chair de poule.