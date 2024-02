Mon travail auprès des survivants du tremblement de terre en Türkiye donne un sens à ma vie

Mon objectif est d’œuvrer pour la paix et de trouver des solutions par rapport aux conflits. Nous savons, au niveau mondial, que près d’un réfugié sur quatre ayant connu la guerre rencontre des problèmes psychologiques. Si nous les aidons à améliorer leur vie et à reprendre confiance en eux, nous améliorerons la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d’accueil.

Lorsque nous avons commencé à coopérer avec l’OIT, j'ai rencontré un réfugié âgé de 34 ans dont je me souviens tout particulièrement. Il avait la phobie de sortir en public et cela l’empêchait de trouver un emploi. Après neuf séances de thérapie et grâce à un travail bénévole qui l’a aidé à reprendre confiance en lui, il a fini par trouver un emploi. Ensuite, il nous a dit qu’il regrettait de ne pas avoir suivi une thérapie plus tôt et nous a avoué: «Je sens que je me retrouve enfin.»

Quand je me revois à l‘âge de 16 ans, jeune réfugiée traumatisée par la guerre en Syrie, je sais qu’une plateforme comme Peace Therapist aurait pu m’aider. Et c’est ce qui me motive aujourd’hui. Si nous avons la chance de changer la vie ne serait-ce que d’une seule personne, cela en vaut la peine pour moi.