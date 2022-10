Ne pas réussir à l’école ne signifie pas ne pas réussir dans la vie

Le processus d’évaluation a duré trois jours environ. Nous avons tous dû nous rendre au centre de la VTA et chacun d’entre nous s’est vu attribuer une personne chargée de nous évaluer. Celle qui m’a suivi m’a posé de nombreuses questions sur mon parcours professionnel, sur mes compétences et sur mon travail au quotidien. Elle s’est déplacée sur mon lieu de travail pour me regarder travailler et elle a parlé à mon employeur et à mon supérieur hiérarchique. J’étais ravi d’apprendre que cette personne enseignait elle-même la soudure et que donc, elle savait de quoi elle parlait.

Puis on m’a dit de me rendre à nouveau au centre de la VTA en compagnie d’autres soudeurs afin de suivre une formation. Pour moi, ce fut le meilleur moment dans le cadre de ce processus. On nous a enseigné de bonnes pratiques et on nous a montré comment bien appliquer les normes en matière de sécurité et de santé au travail. En effet, ce métier peut être très dangereux et certains employeurs ne prennent pas la peine de vous fournir les équipements de protection nécessaires, donc il était très important pour nous qu’on nous donne ces informations.

On nous a également enseigné des bases de comptabilité, comment diriger une équipe et comment faire grandir nos entreprises. Car je ne suis pas seulement salarié mais j’ai aussi ma petite entreprise de soudure, donc je suis très reconnaissant d’avoir reçu une formation en tant qu’entrepreneur. Ensuite, on m’a dit que je recevrais mon diplôme.