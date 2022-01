Ni le COVID-19 ni mon handicap ne m’empêcheront de chercher du travail

Quand mes filles seront plus âgées, j’aimerais qu’elles trouvent du travail. Peut-être qu’elles pourront me soutenir. Parce que je vieillis et, dans peu de temps, je ne serai plus capable de faire grand chose. Même marcher comme cela sur les genoux devient problématique.

Quand je serai vieille, j’aurai toujours besoin de manger et si je suis comme ça, d’où viendra la nourriture? Elle ne tombe pas du ciel. Il ne pleut que pour que nous puissions cultiver.

Pour l’avenir, je rêve d’avoir un petit boulot et de travailler ou, si je peux économiser un peu, de louer quelques chambres pour gagner un peu d’argent. Si j'avais davantage d’argent, je pourrais acheter des produits de première nécessité et les vendre. C’est ce que je pense faire.