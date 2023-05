Nous avons perdu notre précieuse forêt mais découvert un autre moyen de survie

En 2018, les habitants du village voisin nous ont présenté une organisation qui leur avait montré comment cultiver des légumes bios. Nous avons écouté leurs idées et leurs suggestions et observé comment ils avaient planté toutes sortes de légumes. Cela m’a intéressée et je me suis inscrite pour un cours de trois mois sur le maraîchage biologique, en me rendant tous les jours à l’école du village de Gumum.

L'étape suivante consistait à trouver un terrain dans notre village pour établir une ferme communautaire. J’en ai parlé à tout le monde. Nous avons réussi à intéresser les gens peu instruits, comme moi, à cette idée. Le projet est ouvert à tous les habitants du village.

Je suis maintenant la directrice de la ferme biologique communautaire du village de Melai. Mon rôle consiste à gérer la ferme avec succès et à m’assurer que tout se passe bien. J’aime ce travail. Je pense que les villageois m’ont choisie parce que je suis sympa et accessible.

Auparavant, nous ne nous réunissions pas autant, même entre parents. L’agriculture communautaire biologique nous a rapprochés et a également permis aux membres de la communauté locale de trouver du travail. Aujourd’hui, nous nous réunissons régulièrement pour discuter et trouver des solutions, par exemple pour lutter contre les insectes nuisibles. L’agriculture bio a créé un terrain d’entente sur lequel nos familles et nos amitiés peuvent s’épanouir.