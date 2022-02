Nous défendons nos droits au travail

Puis, quand j’ai eu 13 ans, j’ai également commencé à travailler à la plantation. Je travaillais de 7 heures du matin à 5 heures le soir, avec une heure de pause pour déjeuner.

Mais les chefs nous exploitaient et commettaient des abus. Je me souviens d’une fois où ils se sont regroupés et ont battu un travailleur qui avait été surpris en train de dormir à son poste de travail. Nous étions une centaine, debout à regarder. Personne n’a osé les arrêter. Personne n’a rien dit.

A ce moment-là, personne n’avait de permis de travail ni de papiers d’identité. Les ouvriers agricoles avaient peur et n’osaient pas parler à la police. Les responsables nous intimidaient, menaçaient de ne pas nous verser nos salaires, de nous renvoyer et de demander à la police de nous arrêter.

J’ai commencé à m’interroger sur le traitement qu’ils nous faisaient subir. Comment des gens pouvaient-ils se regrouper comme ça pour frapper quelqu’un? Je sentais bien que c’était injuste.