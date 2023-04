Ouvrier des égouts, je revendique le respect et de meilleures conditions de travail

J’ai pensé que je pourrais étudier et trouver un bon métier pour ne pas devoir travailler dans les maisons des autres, comme mes parents, mais ça ne s’est pas passé comme ça. J’ai commencé à travailler à la Société des eaux et assainissement (WASA) qui est chargée du nettoyage des égouts. J’étais basé à la station d’évacuation des eaux d’égout.

Je me suis marié et j’ai eu deux enfants. Ma fille est née avec une malformation cardiaque, les médecins m’ont dit qu’elle avait besoin d’une opération qui coûterait l‘équivalent de 390 dollars. C’était difficile pour moi de rassembler une telle somme, donc j’ai dû contracter un prêt.

Le jour de l’opération de ma fille fut la pire journée de ma vie. Je ne l’oublierai jamais. Pendant l’opération, l’hôpital s’est retrouvé à court de fil pour les points de suture. Ils m’ont demandé d’en trouver mais j’avais déjà pris un crédit et je n’avais plus d’argent. La pharmacie me réclamait 3500 roupies (soit 12,35 dollars). Je venais de m’acheter une mobylette et je payais des mensualités de 34 000 roupies (120 dollars). En fin de compte, je n’ai pas eu le choix et j’ai vendu la mobylette sur le champ pour 8000 roupies (28 dollars). Chacun sait ce que représente la vie d'un enfant pour un parent, alors j’ai vendu la mobylette, j’ai acheté du fil et je l’ai donné à l’hôpital. Les médecins ont alors pu terminer l’opération mais, six mois, plus tard, ma fille est décédée.

C'était vraiment un moment très difficile. Ma fille n’était plus là, j’étais endetté, je n’avais plus de mobylette, j’ai dû marcher 25 km tous les jours pour aller au travail pendant deux ans. A cette époque, le toit de ma maison était fait de boue et il fuyait. Cela a continué pendant plusieurs années mais je ne pouvais pas le réparer. Quand il pleuvait, il fallait s’asseoir au bord du lit et prier pour que la pluie cesse et que l’on puisse dormir. Tous nos biens ont été détruits.