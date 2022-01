Quand une femme devient patronne dans un monde d'hommes

Ainsi, lorsque j'ai lancé Atlas Taxi, Good Taxi, le seul service de taxi de Douchanbé dirigé par une femme, les gens m'ont dit : "Vous êtes folle."

J'ai obtenu un diplôme d'économiste, j'ai travaillé au ministère de l'économie et du développement, puis comme responsable des ventes, avant de travailler sur un projet de la Banque mondiale qui fournissait une aide aux familles à faibles revenus.

Bien que je n'aie jamais arrêté mon développement professionnel lorsque je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, devenir directrice et propriétaire d'une entreprise aurait été impossible.

Mais il y a sept ans, mon mariage s'est brisé. Je me suis retrouvée seule avec trois enfants à charge. Je voulais prouver à mes enfants et à moi-même que j'étais capable de réaliser tout ce que je voulais, même dans une sphère dominée par les hommes. J'étais père et mère en même temps. C'est probablement ce qui m'a poussé à prendre ce risque.