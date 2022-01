Rapper pour sensibiliser contre les dangers du COVID-19

J’ai toujours su que grâce à la musique, il était possible de réveiller les consciences et d’aborder des sujets très sérieux.

Quand le COVID-19 a commencé à sévir en Mauritanie et a frappé mes compatriotes, nous savions qu’il nous fallait faire quelque chose. Nous avons donc réfléchi à une proposition originale avec le chef de projets pour lequel je suis assistant principal à la communication et c’est ainsi qu’est née l’idée de réunir quelques amis pour écrire un rap afin de sensibiliser les jeunes mauritaniens et les réfugiés du camp de Mbera sur les dangers du COVID-19 et le respect des gestes barrières.

Le COVID-19 a en effet des impacts néfastes sur l’économie du pays en général, particulièrement sur le monde du travail et sur les personnes vulnérables. Certaines pratiques favorisent malheureusement la propagation du virus, notamment le non-respect du port de masque dans les lieux de travail ou la promiscuité. D’un autre côté, plusieurs mesures ont été mises en place par les autorités mauritaniennes pour contenir efficacement la propagation du virus, ce qui conduit au ralentissement des activités et provoque une baisse du pouvoir d’achat. Il est à mon avis très important que les populations comprennent l’importance de respecter ces mesures pour endiguer cette maladie et aller vers une reprise des activités économiques.