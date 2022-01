J'ai réinventé mes entreprises pour survivre à la pandémie

Au Pérou, beaucoup croit que l'homme doit être le seul à travailler et que la femme doit se consacrer aux enfants. Mais dans certains cas, nous aussi les femmes nous travaillons, nous évoluons et nous avons besoin de l'aide de notre partenaire pour réussir et aller de l'avant avec tous les plans que nous avons ensemble.

Être femme et entrepreneuse n'est pas facile et il y a toujours des obstacles sur le chemin à cause des préjugés sexistes. Dans mon cas, il y a encore quelques vestiges du fait que l'architecte est celui qui s'assoit pour dessiner et que l'ingénieur est celui qui va sur le chantier. Mais en réalité, les temps ont changé et c'est nous qui sortons et faisons tout.