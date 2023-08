Succès sucré pour une pionnière du miel en Côte d'Ivoire

Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en 2009, la crise financière et le chômage étaient à leur apogée. Je postulais à des emplois mais il n’y avait pas vraiment d'opportunités.

J'ai fait un peu de tout. Pendant un certain temps je tenais un cybercafé. J'ai également dispensé des services de conseil et d'orientation en matière d'élevage de volailles et de lapins. J'encadrais, je conseillais et on me payait à la prestation.

Puis une amie entrepreneuse, qui connaissait mes ambitions en entrepreneuriat, m'a parlé du cours de formation de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME). Ce cours enseigne comment structurer votre entreprise et organiser vos idées. J'ai posé ma candidature et j'ai été acceptée.