Un apprentissage a changé ma vie

L'apprentissage est un moyen extrêmement efficace d'acquérir des compétences, en particulier pour les jeunes, car il permet aux jeunes de passer du chômage à l'espoir et leur fournit un emploi qui les aide à améliorer leurs moyens de subsistance.

Dans le passé, j'étais un jeune homme sans but dans la vie et sans emploi, mais aujourd'hui, grâce au programme d'apprentissage, j'ai des objectifs et un emploi! J'ai l'intention de développer mon travail dans ce domaine. Je veux être plus créatif et apprendre davantage. Je me sens utile et respecté par les gens de ma communauté, et j'ai acquis une plus grande confiance en moi grâce à mon métier.