Un bon café, des vies sauvegardées

Être productrice de café, cela veut dire se lever à six heures du matin, aller au moulin, faire des tortillas et ensuite s’assurer du bon état des plantations ou faire la récolte. Parfois, nous terminons vers neuf ou dix heures du soir. C’est fatiguant.

Je me souviens qu’une fois, je travaillais avec une machine et mes mains étaient humides. J’ai appuyé sur le bouton et des étincelles sont sorties. J’ai eu peur. J’ai appris que je devais me sécher les mains avant d’utiliser une machine. Désormais, je suis plus prudente.

Nous avons eu connaissance d’un programme de sécurité et santé au travail de l’OIT par l’intermédiaire d’autres producteurs de café que nous avions rencontrés lors du Sommet international du café.

Plusieurs de nos membres ont achevé la formation en janvier 2021.