Un emploi a changé ma vie de réfugié

Lorsque la guerre a éclaté en Syrie, nous avons été contraints de fuir le pays en raison du danger auquel nous étions confrontés. Le changement a été radical.

Nous vivions une vie de famille normale dans une maison et nous sommes devenus des réfugiés dans un camp, où notre maison n'était qu'une tente. Notre vie se résumait à attendre de recevoir de l'aide.

Au début, le camp n'était qu'un vaste ensemble de tentes dans le désert. Nous vivions à l'intérieur de ce qui était essentiellement un morceau de tissu. Nous étions exposés au vent et à la poussière, à des températures élevées en été et glaciales en hiver. Deux blizzards et deux tempêtes de vent ont frappé le camp alors que nous vivions encore dans des tentes. Aujourd'hui, nous vivons dans des conteneurs aménagés.