Une cheffe d’entreprise transforme ses problèmes en profits

Jablanica, ma ville natale, est un site historique de Bosnie-Herzégovine. La Bataille de la Neretva a eu lieu ici pendant la Seconde guerre mondiale. Le lieu attire des visiteurs bosniaques et étrangers.

En collaboration avec les agences de tourisme, je suis fière de promouvoir ma région, notamment en produisant des produits authentiques qui associent la tradition à ma ville. Naturellement, il est plus difficile de réussir dans une petite communauté, mais quand vous êtes reconnue dans votre petite ville, le reste est plus facile.

Grâce au soutien dont j’ai bénéficié et consciente du potentiel et de la richesse des ressources locales dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et des services, j’ai décidé de suivre la formation d’entrepreneur Créez Votre Entreprise, également organisée par l’OIT.

Comme tout s’était arrêté avec la pandémie, les gens ne pouvaient plus acheter de produits en provenance d’autres régions du monde. Les rayons étaient vides. Nous avons réalisé que nos produits sont considérés comme ayant des vertus médicinales et aident les gens à renforcer leur système immunitaire. Nous avons donc profité de cette période pendant laquelle les gens voulaient des services et des produits locaux pour créer une entreprise locale et durable.

Nous élaborons des jus de légumes, des sirops de fruits, des confitures, des marmelades, des bonbons et toute une gamme de produits traditionnels. Nous nous distinguons par le fait que nous travaillons selon des recettes traditionnelles originales.

Notre produit le plus populaire est une confiture de pommes sans sucre ajouté. Elle est préparée uniquement en faisant bouillir du pur jus de pomme, comme le faisaient nos ancêtres.