Une entrepreneuse indigène en phase avec la Terre Mère

Mais je suis une personne qui croit que toute crise donne lieu à des opportunités. Et cette pandémie, bien qu'elle nous ait beaucoup affectés émotionnellement et économiquement, a également ouvert la voie à quelque chose de nouveau. Puisque les touristes ne pouvaient pas entrer dans notre village, comment pouvais-je me réinventer? Que pouvais-je faire face à la pandémie? J'ai commencé alors à utiliser Zoom et à donner des conférences en ligne dans des universités et pour une ONG.

Je suis toujours en contact avec un groupe avec lequel je travaillais, et l'un des membres de ce groupe, le Dr Viviana Figueroa, m'a invitée à participer à un cours virtuel Gérez Mieux Votre Entreprise (GERME), organisé par l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui allait avoir lieu entre octobre et novembre 2021. J'étais très intéressée par le fait d’améliorer mon esprit d'entreprise et d'élaborer un plan d'affaires, car c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas accéder aux prêts et aux subventions. J'ai donc tout de suite accepté.