Une vision pour les travailleurs domestiques

Au sein de la DWAZ, nous pensons que nous pouvons contribuer à une meilleure qualité de vie pour les travailleurs domestiques. Nous commençons par traiter les conséquences psychologiques d’une situation professionnelle difficile et nous les aidons à améliorer leur vie quotidienne. Nous ressentons fortement le besoin de soutenir et de responsabiliser ces travailleurs pour leur offrir d’autres options en termes d’insertion sociale et de progression professionnelle et pour leur faire comprendre qu’ils ne sont pas seuls.

Je souhaite construire un centre de formation qui, en liaison avec les institutions existantes qui partagent la même vision, puisse contribuer à cet objectif. Un espace avec une classe d’entretien ménager dédiée, une garderie d’enfants, une piscine, une pièce pour les animaux domestiques, une cuisine moderne, un jardin ainsi que d’autres aspects liés à la formation des travailleurs domestiques. Après avoir remporté l’Appel à solutions: innovation et compétences, j’ai franchi un pas de plus pour concrétiser cette ambition.

Je souhaite que tous les centres de formation professionnelle du Zimbabwe intègrent le travail domestique à leurs cours. Les gens doivent savoir qu’on peut aller à l’école pour apprendre ce métier. Un travailleur domestique qualifié peut mieux faire son travail et, en même temps, décrocher des emplois offrant de meilleures conditions de travail et de rémunération.

S’il ou elle gagne plus d’argent, cet employé pourra envoyer ses enfants dans de meilleures écoles, se procurer des médicaments, acheter des vêtements appropriés. Quand nous donnons plus d’autonomie aux travailleurs domestiques, nous aidons également leur famille et leur communauté.

Ma vision va au-delà du Zimbabwe. Les pays africains dépendent beaucoup des travailleurs domestiques et sont confrontés à des défis comparables. Si nous réussissons à gérer un centre de formation des travailleurs domestiques au Zimbabwe, nous pouvons aussi le faire en Afrique du Sud, au Botswana ou en Zambie. Partout où c’est nécessaire.