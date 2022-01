À propos de la plateforme Voices

Voices est la plateforme de narration multimédia de l’Organisation internationale du Travail sur laquelle témoignent des personnes au cœur du monde du travail.

Grâce aux vidéos, aux photos, aux sons et aux textes, ces récits révèlent la valeur, la passion et la dignité qu’apporte le travail dans nos vies – reflétant l’approche centrée sur l’humain inscrite dans la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail.

Certains récits montrent le travail essentiel qu’effectue l’OIT dans divers domaines, du travail des enfants à la formation professionnelle, en passant par la création d’emplois, etc. D’autres présentent des personnes qui, par leur travail, améliorent la vie des populations les plus vulnérables.

L’accent sera mis sur des histoires passionnantes, avec des visuels et des personnages forts qui entraînent le lecteur dans un véritable voyage.

En plus des contenus multimédias, Voices propose aussi un blog classique et des podcasts sur l’avenir du travail, avec la contribution d’experts et d’acteurs du changement dans le monde du travail. Tous les contenus seront disponibles en anglais, espagnol et français.