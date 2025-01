Grâce à mon entreprise, je vois la valeur d'investir dans les femmes

Depuis toute petite, j’ai toujours su que je voulais suivre les traces de ma mère et travailler dans la confection. Mais je n’avais pas prévu à quel point mon parcours me mènerait loin. Actuellement, mon entreprise emploie des centaines de femmes. Des progrès récents en matière de productivité et de sécurité au travail et des politiques sociales ont créé un environnement de travail qui profite à notre personnel comme à nos clients.

Quand j’avais environ six ans, ma mère a monté un petit atelier dans notre maison pour fabriquer des vêtements qu’elle vendait aux grands magasins locaux.

Même si l’atelier était petit, plusieurs autres femmes travaillaient aux côtés de ma mère. Elles étaient comme mes tantes. Certaines d’entre elles m’emmenaient à l’école ou venaient m’y chercher. Nous mangions ensemble. Nous faisions tout ensemble. Nous étions comme une famille. C’est comme cela que j’ai découvert l’industrie de la confection.

A l’époque, je me levais le matin et j’allais m’asseoir dans l’atelier. Je me tenais derrière la machine à coudre industrielle et j’essayais de coudre et, tous les deux-trois mois, je finissais avec une aiguille dans le doigt et devais me rendre à l’hôpital.

Ma mère disait aux autres travailleuses: «Ne la laissez pas entrer dans l’atelier». Mais je réussissais toujours à m’y faufiler d’une manière ou d’une autre.