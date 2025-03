Notre artisanat nous donne les moyens d’être autonomes

Pour moi, cette expérience a tout changé. Quand j’ai débuté dans l’artisanat, je souffrais d’une anxiété grave et je prenais des médicaments. J’avais du mal à sortir de chez moi. Mais l’artisanat m’a permis de m’échapper de cette bulle.

Finalement, mon médecin a constaté que je n’avais plus besoin de médicaments. J’ai commencé à avoir une vie sociale, à voyager et à me rendre sur des foires commerciales. Maintenant, j’ai davantage confiance en moi et je suis déterminée.

Les gens pensent que j’ai toujours été comme ça, mais cela m’a pris du temps et j’ai dû franchir des barrières psychologiques.

Le carnauba est beaucoup plus qu’une simple plante. Pour moi, le palmier de carnauba symbolise la résilience, la force et la survie. Je me reconnais dans sa capacité à faire preuve d’endurance et à pousser malgré les obstacles.

Si je devais raconter mon expérience à mes futurs petits-enfants, je leur parlerais de la victoire, pas seulement la mienne, mais celle de tout mon groupe et de notre communauté.

Je leur expliquerais comment l’artisanat du carnauba est devenu une activité reconnue et respectée. Et comment il a permis à tant de femmes de gagner leur vie décemment.