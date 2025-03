Nuestros productos artesanales nos confieren autonomía

Para mí, esta experiencia cambió todo. Cuando comencé a fabricar productos artesanales, me habían diagnosticado ansiedad grave y estaba tomando medicamentos. Apenas salía de casa. Pero la artesanía me sacó de esa burbuja.

Finalmente, mi doctor me dijo que ya no necesitaba tomar las medicinas. Comencé a socializar, a viajar y a ir a las ferias comerciales. Ahora me siento más confiada y determinada. Las personas piensan que yo siempre he sido así, en realidad tuve que superar las barreras psicológicas y necesité mucha preparación.

Carnauba es mucho más que una simple planta. Para mí, esta palmera es símbolo de resiliencia, fortaleza y sobrevivencia. Me veo reflejada en su habilidad de resistir y prosperar a pesar de las dificultades.

Si tuviese que contar a mis futuros nietos esta experiencia, les hablaría de la victoria, no sólo mía, sino de todo el grupo y de nuestra comunidad.

Les contaría cómo la producción artesanal de objetos realizados con las hojas de carnauba comenzó a ser reconocida como una profesión digna. Y de cómo permitió a tantas mujeres ganarse la vida dignamente.