Una prestación de protección social transformó nuestra vida cotidiana

Un día, mi hijo enfermó. Necesitaba cuidarle por lo que no podía trabajar y no tenía dinero. Fue entonces cuando uno de mis vecinos me habló de una subvención familiar de protección social.

Fui a la oficina de correos por la mañana temprano. Esperé en la cola hasta la tarde, sin recibir dinero. Al día siguiente, volví a la oficina de correos a las 4 de la mañana y ese día recibí la subvención.

La subvención familiar fue de gran ayuda aquel día.