Con mi negocio veo el valor de invertir en la mujer

Durante la feria, una clienta vino a mi stand y me dijo: "Me encanta este vestido, pero necesito 100 unidades". No estaba preparada. Me sorprendió que alguien me pidiera 100 vestidos.

En la cabina contigua había una señora de Tailandia. Le conté lo de la inusual petición. Me contestó: "¿Qué creías que venías a hacer aquí?". Luego se ofreció a ayudarme para cumplir el pedido.

Fui con ella a Tailandia. Allí vi muchas fábricas pequeñas, y cada una realizaba una única tarea. Una fábrica sólo hacía cuellos y otra sólo mangas. En la última fábrica, unían todas las piezas y empaquetaban los productos. Todo estaba muy ordenado.

Pensé: "Las mujeres de esas fábricas son como yo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Ghana?". No poseíamos los conocimientos técnicos, pero sabía que podríamos adquirirlos. Así fue como comencé la producción al por mayor.