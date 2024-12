He vivido experiencias difíciles que me hanfortalecido

Soy de ese tipo de personas que si alguien viene y me pregunta si puedo hacer algo digo que sí, incluso si no lo sé. Alguien conocido me preguntó si sabía conducir un tuk-tuk y yo dije: “Sí, por supuesto. Ponlo en marcha y yo lo conduciré.” Lo hizo arrancar. Pregunté entonces si debía desplazar Ia palanca de cambios hacia arriba o hacia abajo; me dijo que pusiera la primera marcha hacia arriba, así que la puse; después de conducir un ratito me dijo: “¿por qué no cambias la marcha?” Rápidamente puse la segunda. Me indicó entonces que acelerara un poquito y cambiara de marcha. Así aprendí a conducir.

A partir de entonces, todos los de la aldea me conocían como la mujer que sabía conducir un tuk-tuk. La primera vez que conduje un tuk-tuk prestando un servicio a un pasajero que iba detrás de mí el corazón me desbordaba de felicidad. Todos quedaban impresionados al ver a una mujer al volante.

Por supuesto, que una mujer conduzca un tuk-tuk no viene sin dificultades. A muchos hombres les desagrada. La gente habla, pero si les prestamos atención no vamos a hacer nuestro trabajo.

Las mujeres me dicen que se sienten seguras cuando las conduzco. Cuando viajan una distancia muy larga con un hombre, a veces se sienten incómodas. Viajando con otra mujer sienten que viajan más seguras.