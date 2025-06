Un grupo de ahorro me ayudó a mantener a mis hijos en la escuela

El Proyecto también me ha dado más visibilidad en mi comunidad. En el grupo he aprendido a hablar en público. Aunque haya mucha gente, no me asusta ponerme de pie y expresarme.

Mi mensaje a otros padres es que dejen de dar a los niños trabajos pesados para su edad. El trabajo infantil debe acabar.

Animo a otras personas a unirse a estos grupos, porque por cuenta propia no podemos manejarlo todo. Tenemos que trabajar juntos; como dice el dicho: “Juntos somos más fuertes”.

Otra cosa: he hecho amigas. Cada semana, hay un día en que voy a la reunión del grupo de ahorro y ahí intercambiamos conocimientos. Estamos juntas en todas las situaciones de la vida. Cuando tengo una dificultad, recurro al grupo y juntas trabajamos para resolverla.