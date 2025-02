El reconocimiento de mis competencias me infundió una nueva esperanza para el futuro

Esa noche estuvimos despiertos en un silencio absoluto hasta las cinco de la mañana. Al despuntar el día oímos disparos a la distancia. Algunas personas que venían escapando nos trajeron noticias, y así supimos que la situación estaba agravándose.

La población empezó a correr y a escapar. Mi esposa y mis hijos iban regresando a casa cuando quedaron atrapados en el tiroteo. Ella murió, pero mis hijos sobrevivieron.

Mis amigos y yo fuimos arrestados y trasladados. Como éramos jóvenes, decían que éramos rebeldes.

No me gusta hablar de lo que ocurrió cuando nos metieron en la cárcel porque muchas personas murieron. Yo mismo pude haber perdido la vida, pero un día, a la caída de la tarde me ordenaron salir a tirar los desechos de nuestra celda.

Eran alrededor de las siete y estaba oscuro. Yo y otro joven que había recibido un disparo salimos al exterior. Fue ahí que tuvimos la ocasión de escapar.