La reconnaissance de mes compétences a fait naître de nouveaux espoirs pour l’avenir

Quand j’ai quitté Westlands, j’ai déménagé dans une maison en tôles à Kangemi, là où vivaient de nombreux réfugiés.

Ensuite, je suis parti à Kabiria et j’ai travaillé pour une dame qui s’appelait Sarah. C’est grâce au salaire gagné et à mon travail qu’en 2004, j’ai pu acheter une machine à coudre.

Cependant, le principal problème, c’est que je n’avais pas mes certificats de formation et que je n’avais pas les moyens d’en acquérir de nouveaux.

En effet, sans certificats à présenter, comment les gens pouvaient-ils croire que j’étais allé à l’école? Personne, en fait.

Et pourtant, j’ai décidé de laisser tout cela derrière moi et de me concentrer sur l’avenir.

Un peu plus tard, lorsque l’organisation Africana a commencé à rechercher des personnes disposant de compétences dans la couture, on m’a proposé d’enseigner auprès de femmes et de mères célibataires.

Mais mon absence de certificat m’ennuyait. Comment pourrais-je être formateur sans disposer d’un véritable diplôme?