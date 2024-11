J’ai pu m’épanouir grâce au service de garde d’enfants sur mon lieu de travail

Quand j’ai visité l’usine de confection pour la première fois, j’ai été vraiment impressionnée. La garderie était très propre et bien organisée. Il y avait des jouets, des salles pour la sieste et des toilettes pour les enfants. Il y avait tout ce qu’il fallait. J’ai pu voir que les puéricultrices prenaient bien soin des enfants, je n’avais donc pas d’inquiétude pour le bien-être de ma fille.

Depuis que ma fille va à la garderie, elle est devenue plus active. Elle passe du temps avec d’autres enfants, à jouer et à parler. Par ailleurs, elle a commencé à manger des aliments variés, ce qui me rend très heureuse. Auparavant, elle ne jouait pas beaucoup et ne connaissait que quelques mots comme «mama» et «baba». Maintenant, elle adore jouer et connaît beaucoup plus de mots.

Obtenir cet emploi a été un grand soulagement. Maintenant, je gagne ma vie tandis que ma fille est près de moi et bénéficie de soins de qualité. Je n’avais jamais entendu parler d’un tel établissement auparavant.