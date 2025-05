Je relance la culture du patchouli à Aceh, en Indonésie

Mon père avait une forte personnalité. Il se plaignait rarement. Quand le prix du patchouli a chuté, mon père s’est immédiatement tourné vers la culture du maïs et a poursuivi son activité agricole.

Ces événements m’ont enseigné une leçon: rien n’est jamais complètement stable. Il y a toujours des hauts et des bas.

Après le lycée, je suis allé étudier à l’université mais je finançais moi-même mes études et j’étais occupé à d’autres choses, et finalement je n’ai pas eu mon diplôme. Puis, en 2016, je me suis inscrit à nouveau et j’ai obtenu mon diplôme. Aujourd’hui, je suis un Master à l’Université Syiah Kuala.

Au fil des années, j’ai exercé beaucoup de métiers. J’ai été enseignant et officier de police. J’ai travaillé dans des entreprises et j’ai monté plusieurs affaires. Après 2017, j’ai été nommé dans l’équipe d’assistance du Gouverneur d’Aceh et j’étais conseiller pour le domaine agricole.

Mais, quelle que soit la profession exercée, mon objectif était de le faire ici.