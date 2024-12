J'ai fait face à mes difficultés et cela m'a rendue plus forte

Je suis le genre de personne qui, si l’on me demande si je suis capable de faire telle ou telle chose, répond par l’affirmative, même si je ne sais pas comment je vais m’y prendre. Une de mes connaissances m’a demandé si je savais conduire un triporteur et je lui ai répondu: «Oui, bien sûr. Mets le contact et je le conduirai». Il a mis le contact. Je lui ai demandé si je devais enclencher la vitesse vers le haut ou vers le bas et il m’a dit de la passer vers le haut. C’est ce que j’ai fait et après avoir commencé à rouler, il m’a dit: «Pourquoi tu ne changes pas de vitesse?». Alors, je suis vite passée en seconde. Ensuite, il m’a dit d’accélérer un peu et de changer encore de vitesse. C’est comme ça que j’ai appris à conduire.

Depuis dans le village, tout le monde me connaît comme la femme qui sait conduire un triporteur. La première fois que j’ai transporté un client derrière moi, j’ai ressenti un grand bonheur au fond de moi. Tout le monde était ébahi de voir une femme conduire.

Bien entendu, quand une femme conduit un triporteur, cela pose des problèmes. Beaucoup d’hommes n’aiment pas ça. Les gens parlent derrière mon dos mais je n'y prête pas attention et je fais simplement mon travail.

Les femmes disent qu’elles se sentent en sécurité lorsque je les conduis. Lorsqu’elles parcourent une longue distance avec un homme, parfois, elles se sentent mal à l’aise. Elles trouvent qu’elles peuvent voyager en sécurité avec une autre femme.