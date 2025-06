Un groupe d’épargne m’a permis de continuer à envoyer mes enfants à l’école

Grâce à ce projet, je suis aussi devenue plus visible au sein de ma communauté. Faire partie du groupe m’a appris à m’exprimer en public. Même quand il y a beaucoup de monde, je n’ai pas peur de me lever et de prendre la parole.

Mon message aux autres parents est de cesser de confier aux enfants des tâches trop lourdes pour leur âge. Le travail des enfants doit cesser.

J’encourage les autres à rejoindre ces groupes car, tout seul, on ne peut pas tout gérer. Il faut travailler ensemble, comme le dit le proverbe: «les dents qui sont ensemble sont celles qui mâchent la viande ».

Je me suis également fait des amis. Toutes les semaines, je trouve un jour pour aller à la réunion du groupe d’épargne et nous apprenons les uns des autres. Nous restons toujours solidaires, dans toutes les situations de la vie. Quand j’ai un problème, je m’adresse au groupe et nous travaillons ensemble pour le résoudre.