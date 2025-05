Estoy revitalizando el cultivo de pachulí en Aceh, Indonesia

Mi padre era una persona con una fuerte personalidad, casi nunca se quejaba. Cuando el precio del pachulí se desplomó, enseguida comenzó a cultivar maíz y no abandonó su actividad agrícola.

Todo esto me enseñó una lección: nada es completamente estable. Siempre hay altibajos.

Después del liceo, me inscribí en la universidad, pero me financiaba mis estudios y me ocupaba de otras cosas, así que no me gradué. Después, en 2016, me inscribí de nuevo y completé mi licenciatura. Actualmente curso una maestría en la Universidad Syiah Kuala.

A través de los años, he ejercido numerosos oficios. Fui maestro y agente de policía. Trabajé en empresas y he emprendido diversas actividades comerciales. En 2017, fui designado para formar parte del equipo de asistencia del Gobernador de Aceh, y fui asesor para el sector agrícola.

Al margen de las profesiones que ejerciera, mi objetivo era siempre volver aquí.