Los servicios de guardería en el lugar de trabajo me permitieron prosperar

En 2019, tuve mi primer hijo a los 24 años. Después de eso, tuve que dejar de trabajar para cuidar de mi familia, ya que no podíamos permitirnos pagar una guardería. Mi segunda hija, Kalkidan, nació en 2021. Su nombre significa “Promesa”.

Cuando no trabajaba resultaba muy difícil pagar todos los gastos con solo los ingresos de mi marido. Teníamos que pagar el alquiler, comprar alimentos, pañales y ropa. Cada mes era una lucha para poder cubrir los costos. Nuestra situación me angustiaba mucho. Me lo pasaba soñando con una oportunidad para volver a trabajar y ayudar a mantener a la familia.