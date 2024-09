Une prestation de protection sociale a transformé notre quotidien

Je suis commerçante, j’achète et je vends des biens provenant d’endroits différents. Il y a quelques années, j’ai été forcée d’arrêter mon activité pour m’occuper de mon mari lorsqu’il est tombé malade. A ce moment-là, une allocation familiale de protection sociale m’a aidée à subvenir à mes besoins et m’a permis de payer les fournitures scolaires et autres besoins de mes enfants. Grâce à l’augmentation récente de cette allocation, j’ai pu également développer mon petit commerce de vente de fruits sur mon étal.

Je m’appelle Astou Gningue. J’ai 73 ans et je suis mère de 10 enfants. Je vis actuellement à Pikine, dans la région de Dakar, au Sénégal, et cela depuis 51 ans.

Lorsque j’étais plus jeune, je vivais dans un village. Là-bas, j’élevais des chèvres et je les vendais, j’achetais aussi des tissus que je vendais.

Plus tard, quand je me suis mariée et que je suis arrivée à Dakar, j’ai continué la même activité. J’avais l’habitude d’aller à Rosso, près de la Mauritanie, et en Gambie pour acheter des produits et des tissus que je revendais chez moi.

J’ai poursuivi mon commerce parce qu’une épouse doit aussi aider son mari à gérer le ménage. Elle ne peut pas se contenter d’attendre tout de l’homme.

Il y a quelques années, mon mari est tombé malade. Je ne pouvais plus travailler et mes enfants étaient encore très jeunes. A ce moment-là, tout le fardeau est retombé sur moi.