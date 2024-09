Être séropositive ne m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs professionnels

A la fin de ma scolarité, je voulais gagner ma vie et devenir indépendante. Mais l’école n’avait personne pour nous orienter correctement vers ce que nous pourrions faire après l’obtention de notre diplôme.

Je me suis toujours intéressée à l’art et je voulais faire quelque chose de créatif. Il y a deux ans, j’ai pu suivre des cours de développement des compétences. Avec le soutien de l’OIT et de ONUSIDA, j’ai bénéficié d’une formation par le biais du GSNP+ et j’ai appris à utiliser un ordinateur et à coudre.

Le cours de couture a duré environ six mois. Nous avons commencé par les bases du fonctionnement d’une machine à coudre, de la coupe des tissus et des croquis. Puis nous avons appris à créer un produit fini.

Maintenant je travaille à domicile, je couds pour les amis et les voisins. Avec ce que j’ai appris, je peux couvrir mes propres dépenses et contribuer à l’entretien de ma famille.