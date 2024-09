Ser seropositiva no me impedirá alcanzar mis objetivos profesionales

En el futuro, quiero entrar a trabajar en el Servicio de Policía de la India (IPS). En la actualidad estoy preparándome en línea para el examen de ingreso a la Administración Pública. Es el objetivo que me he planteado.

Ya me he presentado una vez al examen de ingreso a la Administración Pública. Justo en esa época, mi abuela quedó paralítica y no logré aprobar. Me deprimí y pensé en abandonar la idea.

Hablé con el personal de la red GSNP+ porque me sentía mentalmente bloqueada. Fueron de gran ayuda y logré retomar la preparación para preparar de nuevo el examen de ingreso.