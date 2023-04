Comment j’ai surmonté la discrimination de genre sur mon lieu de travail

En tant que responsable, je dirige maintenant sept équipes comprenant 250 employés. J’aide aussi d’autres personnes en tant que formatrice et évaluatrice, notamment en matière de soudage à l’arc. Je forme également des gens dans le maniement des chariots élévateurs et des excavateurs hydrauliques.

Récemment, j’ai formé et encouragé une centaine d’apprentis dans le cadre du Programme Skills for Prosperity de l’OIT, avec l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) et la Cebu Contractors Association, Inc. (CCA). Depuis, certains travaillent dans notre société.

Le fait d’avoir davantage de routes, d’immeubles et d’infrastructures témoigne de la reprise et de la croissance de l'économie. Dans le secteur de la construction, il existe de nombreux emplois pour des travailleurs qualifiés. En disposant de davantage de compétences, les jeunes ont de meilleures chances de trouver un bon emploi. Pour moi, il est important que tout soit sur les rails et se traduise dans la réalité.