L’éducation m’a donné les moyens de lutter pour les droits des femmes au Kenya

Peu à peu, nous constatons des progrès. Récemment, avec d’autres médiateurs, nous avons parlé au parlementaire et au conseiller local et leur avons dit que nous voulions des routes et des installations sanitaires locales. Ils nous ont promis que nous aurions des routes et nous avons désormais un dispensaire médical. Le gouverneur a entendu nos revendications.

Dans la ville de Suswa, nous avons participé à une réunion consacrée au budget national. Nous avons dit que nous avions des problèmes d’accès à l’eau et à l’hôpital. Ils ont dit qu’ils s’occuperaient de ces questions. Nous savons maintenant que ces problèmes seront traités parce que nous savons comment faire valoir nos droits.