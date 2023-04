Les peuples autochtones au sein des villes ont aussi des droits

Parfois, les gens nous regardent et pensent que parce que nous sommes un peuple autochtone, nous ne savons rien et ferons ce qu’ils disent. Nous avons des droits et nous devons les défendre en tant que peuple autochtone ayant migré dans la capitale.

Je m’appelle Olinda Silvano. Dans ma langue maternelle, le Shipibo, mon nom est Reshin Awer. Je suis issue de la communauté autochtone Shipibo-Konibo, originaire de Paoyhan dans la région d’Ucayali, au Pérou, qui fait partie de la forêt amazonienne.

Je suis à la fois artiste, muraliste, activiste et peintre. Je donne des conférences, je suis conteuse et j’anime des ateliers. Je suis aussi chanteuse. Je suis une femme qui exerce mille métiers.

Je suis arrivée à Lima, la capitale, il y a plus de 20 ans, à la recherche d’opportunités, afin de rendre visible mon identité culturelle et pour veiller à ce que mes enfants puissent étudier. L’éducation, c’est le meilleur héritage que l’on puisse léguer.

Beaucoup de choses se sont passées. Au cours des premières années de notre vie en ville, mon père était président de notre communauté de Cantagallo. Un jour, à 5 heures du matin, on a frappé à la porte. Mon père a pensé qu’il s’agissait de quelqu’un qui avait besoin d’aide. Mais lorsqu’il est sorti, un homme l’a frappé avec une barre en bois. Ma sœur a bien essayé de s’interposer mais il avait déjà été frappé à plusieurs reprises et son état était grave. Je ne savais pas ce qu’était que la violence. J’ai pensé que mon père allait survivre et que les choses allaient rentrer dans l’ordre. Mais ce ne fut pas le cas et il est tombé malade. Il s’est rendu dans la jungle et n’est jamais revenu.

Avant de partir, mon père m’a dit: «Prends soin de Cantagallo. J’ai ouvert le chemin et tu vas l’élargir. Je sacrifierais ma vie pour la communauté afin que vous puissiez vivre ici, ainsi que mes enfants et mes petits enfants.»